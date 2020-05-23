В Татарстане отделение «Справедливой России» возглавил Альмир Михеев

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Депутат Госсовета РТ Альмир Михеев избран руководителем татарстанского реготделения партии «Справедливая Россия». Сегодня за него проголосовали делегаты региональной конференции.

На голосование Михеев был выдвинут как единственный кандидат. Рекомендовало на пост федеральное руководство партии, передает «Коммерсант».

Напомним, что предыдущий руководитель реготделения партии Рушания Бильгильдеева покинула пост еще в феврале. При этом тогда она оставалась в партии и заявила, что планирует направить свою энергию на федеральные проекты.

При этом в мае в суд было направлено уголовное дело в отношении Бильгильдеевой. Следком считает, что бизнеследи, развивавшая риелторскую компанию «Пассаж», обманула клиентов. Они покупали участки в коттеджных поселках, но остались без инженерной инфраструктуры.