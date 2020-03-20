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Депутата Госсовета Татарстана Альмир Михеев может стать главой отделения «Справедливой России»

22:54, 20.03.2020
Депутата Госсовета Татарстана Альмир Михеев может стать главой отделения «Справедливой России»
Фото: almir.online

Президиум центрального совета «Справедливой России» утвердил депутата Госсовета Татарстана Альмира Михеева на должность главы отделения партии в Татарстане.

Отчетно-выборная Конференция регионального отделения партии пройдет 4 апреля, сообщает ТНВ.

Ранее возглавлявшая татарстанское отделение партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева покинула свой пост. И если собственное дело о мошенничестве она связывала с деятельностью во главе партии, то прекращение этой деятельности с обвинением в мошенничестве не связывает — лишь говорит, что теперь намерена заняться проблемами «на федеральном уровне». Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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