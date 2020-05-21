Направлено в суд дело депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой

Фото: "Реальное время"

64 тома уголовного дела Рушании Бильгильдеевой скоро поступят в Вахитовский райсуд Казани. Накануне первый зампрокурора РТ Сергей Старостин утвердил обвинение экс-руководителю татарстанского отделения партии «Справедливая Россия», сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Эту информацию официально подтверждает Следком по РТ.



Депутата и бизнесмена Бильгильдееву обвиняют в 133 эпизодах мошенничества с ущербом 36,9 млрд рублей. Большая часть потерпевших — покупатели участков в трех коттеджных поселках, которым по договорам с фирмами обвиняемой («Пассаж», «Пассаж-Державино» и «Агентство недвижимости «Пассаж») обещали подвод воды, газа и электричества, а по факту проблема с коммуникациями осталась не решена.

Еще один эпизод дела касается истории челнинского предпринимателя. По версии обвинения, бизнес-леди взяла с него 550 тысяч рублей, пообещав взамен посодействовать в передаче в управление 20 многоквартирных домов в Советском районе Казани. Точнее — в Габишевском округе, по которому Бильгильдеева избиралась в Казгордуму.

Расследованием этого дела занимались сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

Вину депутат не признает.