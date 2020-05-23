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Сегодня вечером мусульмане начнут празднование Ураза-байрама

03:34, 23.05.2020
Сегодня вечером мусульмане начнут празднование Ураза-байрама
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 23 мая, с заходом солнца для мусульман завершится священный месяц Рамадан, а значит начнется праздник разговения — Ураза-байрам.

Напомним, праздничное богослужение в Татарстане начнется в 6:30 утра в воскресенье, 24 мая. Его будут транслировать на телеканале ТНВ, на официальном сайте ДУМ РТ и на youtube-канале «Хузур ТВ».

В этом году из-за эпидемии коронавируса в Татарстане, Башкирии и многих других регионах исламские духовные лидеры призвали мусульман оставаться дома и отступить от традиции приходить на праздник в мечеть. В связи с опасностью заразиться COVID-19 Ураза-байрам впервые пройдет в формате онлайн.

Общество БашкортостанТатарстан
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