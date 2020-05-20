Муфтий Татарстана объяснил, как пройдет праздничный намаз на Ураза-байрам

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин рассказал, как пройдет праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) 24 мая (воскресенье).

«Духовным управлением мусульман РТ принято решение провести гает (праздник, — прим. ред.) по случаю окончания Рамазана в формате live — каждый верующий сможет присоединиться к праздничному вагазу (проповедь, — прим. ред.) посредством прямой трансляции на телеканале ТНВ, на официальном сайте ДУМ РТ и на youtube-канале «Хузур ТВ» и тем самым погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости», — объяснил Камиль хазрат в своем обращении.

Начало трансляции богослужения из Галеевской мечети Казани — в 6.30 утра. В это время начнется чтение Корана.

Как сообщили корреспонденту «Реального времени» в муфтияте, верующим, наблюдающим за проповедью муфтия и намазом через монитор или экран телевизора, совершать гает-намаз не нужно.

«В новейшей истории мусульманам еще не приходилось проводить Рамазан так, как в нынешнем году: без коллективных пятничных молитв, без совместных таравих-намазов, без гостеприимных ифтаров за общим братским столом. Всемирная пандемия стала для всех нас самым настоящим испытанием на верность идеалам ислама. И мы с радостью констатируем, что верующие выдержали его с честью», — подчеркнул муфтий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане, Башкортостане и других регионах праздник разговения по случаю окончания месяца Рамазан (Рамадан) из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. В четверг, 21 мая, состоится видеоконференция руководства ДУМ РТ с имам-мухтасибами, где мусульманским священнослужителям объяснят подробности предстоящего празднования Ураза-байрама.