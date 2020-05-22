Вице-президент КХЛ: «Билялов в лиге — номер один. Все логично»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский считает заслуженной победу голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова в номинации «Лучший вратарь сезона в лиге». По его словам, выбор в пользу казанского хоккеиста выглядит логичным, если исходить по игровым показателям.

«Все, что касается вратарей, — это отдельная история. Вот здесь я воспринимаю критику как сомнительную. В амплуа голкипера все показывают именно цифры. И они — прежде всего процент отбитых бросков (94,3, — прим. ред.) и коэффициент надежности (1,45, — прим. ред.) — показали, что молодой Билялов в лиге — номер один. Все логично», — сказал Каменский.

Несмотря на критику со стороны экспертов и болельщиков, вице-президент КХЛ считает такие споры полезными.

«В целом же нас только радует, что вокруг кандидатур лауреатов сезона идут такие споры. На мой взгляд, хоккейные СМИ прежде всего именно такие моменты и должны обсуждать. Такая профессиональная дискуссия — исключительно на пользу отечественному хоккею», — заявил Каменский.

Напомним, недавно КХЛ объявила лауреатов прошедшего сезона. В число лучших были включены два хоккеиста «Ак Барса». В номинации лучшего голкипера сезона победил Тимур Билялов, а приз имени Алексея Черепанова завоевал нападающий Артем Галимов.

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков назвал выбор в пользу казанского вратаря достаточно спорным. Он сравнил Билялова с голкиперами ярославского «Локомотива», когда те становились лучшими из-за качественной игры команды в обороне.

Другой эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд поддержал решение о награждении вратаря казанцев. По его словам, в сезоне у Билялова были хорошие статистические показатели, которые заслуженно привели его к номинации.

В минувшем сезоне вратарь сыграл за клуб в 36 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1,35 и 94,8% отраженных бросков. Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.