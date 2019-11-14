Билялов из «Ак Барса» установил новый рекорд России по продолжительности сухой серии

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропустил в первом периоде матча с «Трактором» и довел свою «сухую» серию до 316 минут и 9 секунд.

Таким образом, он побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты и 11 секунд) и установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии.

Во втором периоде Билялов пропустил гол от Лукаша Седлака на 33-й минуте и перекрыл всероссийский рекорд, который принадлежал Иржи Трваю — 305 минут и 56 секунд.