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Билялов из «Ак Барса» установил новый рекорд России по продолжительности сухой серии

19:45, 14.11.2019
Билялов из «Ак Барса» установил новый рекорд России по продолжительности сухой серии
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов не пропустил в первом периоде матча с «Трактором» и довел свою «сухую» серию до 316 минут и 9 секунд.

Таким образом, он побил рекорд Алексея Мурыгина (302 минуты и 11 секунд) и установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии.

Во втором периоде Билялов пропустил гол от Лукаша Седлака на 33-й минуте и перекрыл всероссийский рекорд, который принадлежал Иржи Трваю — 305 минут и 56 секунд.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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