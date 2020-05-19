Вайсфельд о признании Билялова лучшим: «Ничего удивительного, у «Ак Барса» хорошая оборона»

Фото: Дмитрий Слезин

Бывший рефери и генеральный менеджер «Салавата Юлаева», а ныне эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд оценил решение КХЛ признать голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова лучшим вратарем сезона.



«Тимур говорит, что в его успехах большую роль сыграла команда. Тоже так считаю. В прошлом этим славилась «Лада», там у Петра Ильича Воробьёва все вратари героями становились и получали индивидуальные призы. А сейчас у «Ак Барса» игра в обороне тоже организована очень хорошо. Поэтому нет ничего удивительного, что у Билялова хорошие статистические показатели», — считает Вайсфельд.

Также эксперт дал оценку игре вратарю «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле. По словам Вайсфельда, финский голкипер показывает хороший хоккей, но у него есть свои слабые стороны.

«Уфимца Юху Метсолу болельщики выбрали бесценным игроком сезона? Ну так они и Вячеслава Грецкого отправили на Матч звезд КХЛ. Нет, Метсола — хороший вратарь, но у него очевидны и слабые места. Его игру лимитируют антропометрические показатели», — сказал Вайсфельд.

Напомним, накануне КХЛ подвел итоги сезона и назвал имена лучших игроков лиги. В число лауреатов попали два хоккеиста «Ак Барса». Лучшим вратарем КХЛ признан Тимур Билялов, а нападающий Артем Галимов получил приз имени Черепанова в качестве лучшего молодого игрока сезона. Ни один хоккеист «Салавата Юлаева» в номинацию не попал.