Форвард «Ак Барса» Артем Галимов — лучший новичок сезона в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов получит приз имени Алексея Черепанова как лучший молодой хоккеист сезона в КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«Если честно, не ожидал, что лига отметит меня как лучшего новичка, очень приятно. Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который дает молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне. Спасибо партнерам за тот опыт, который они передают нам, за помощь на льду и за его пределами», — прокомментировал свою победу Галимов.

Нынешний сезон стал для 20-летнего хоккеиста дебютным в основном составе «Ак Барса». За казанцев Галимов провел 59 матчей, в которых набрал 26 (13+13) очков.

Перед началом сезона молодой хоккеист подвергся критике со стороны некоторых экспертов и болельщиков за свой игровой номер. По их мнению, новичок не заслуживал играть под номером 95, под которым выступал бывший капитан «Ак Барса», а ныне президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее Галимов был включен в символическую сборную игроков до 21 года в КХЛ.

