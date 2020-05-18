Голкипер «Ак Барса» Билялов признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила лауреатов сезона-2019/2020 в индивидуальных номинациях.

Лучшим вратарем прошедшего чемпионата КХЛ признан голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

«Это не только моя награда — это награда всей команды. Мы вместе провели неплохой сезон, выиграли Восточную конференцию, установили рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии. Да, формально он принадлежит мне, но на деле его установила вся команда», — отреагировал на свою победу голкипер.

Напомним, ранее стало известно, что Билялов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года.



В нынешнем сезоне вратарь сыграл за клуб в 36 матчах, в которых одержал 23 победы при коэффициенте надежности 1,35 и 94,8% отраженных бросков. Также Билялов стал одним из открытий регулярного чемпионата КХЛ, побив рекорд России по количеству «сухих» минут подряд.