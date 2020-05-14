Глава Минобрнауки РФ Фальков переболел COVID-19
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19, об этом заявил президент России Владимир Путин.
Фальков рассказал, что уже выздоровел и вернулся к работе, в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий, пишет «РИА Новости».
Также ранее стало известно, что вылечилась от COVID-19 министр культуры РФ Ольга Любимова.
Напомним, что коронавирус обнаружили и у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Позже ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Также COVID-19 выявили у супруги Пескова, Татьяны Навки.ОбществоВласть
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