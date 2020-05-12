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Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вместе с Дмитрием Песковым

15:56, 12.05.2020
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вместе с Дмитрием Песковым
Фото: vk.com/navka.show

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что она, как и ее муж, заболела COVID-19. Они с Песковым находятся в больнице, под контролем врачей.

Как фигуристка рассказала Daily Storm, она уже приходит в себя. Температуры нет. «Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заразился COVID-19. По его словам, он очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

ОбществоВластьСпортФигурное катание
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