Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом вместе с Дмитрием Песковым
Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что она, как и ее муж, заболела COVID-19. Они с Песковым находятся в больнице, под контролем врачей.
Как фигуристка рассказала Daily Storm, она уже приходит в себя. Температуры нет. «Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда», — добавила спортсменка.
Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заразился COVID-19. По его словам, он очно контактировал с Путиным больше месяца назад.ОбществоВластьСпортФигурное катание
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым