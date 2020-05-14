«Нижнекамскнефтехим» сегодня передал врачам еще более 5 тысяч медицинских масок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим» продолжает оказывать поддержку медицинским работникам. Сегодня представители компании передали главному врачу Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Габибулле Ахмедову очередную партию медицинских масок — более пяти тысяч штук.

Всего с начала объявления режима самоизоляции «Нижнекамскнефтехим» передал медикам около 15 тысяч медицинских масок.

— Огромное спасибо «Нижнекамскнефтехиму» за помощь. Подарок к месту, а самое главное — вовремя. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такое градообразующее предприятие. Руководство компании никогда не отказывает нам, идет на встречу. В настоящее время наши сотрудники отдыхают после тяжелой смены в лагере «Юность», места в котором нам предоставил «Нижнекамскнефтехим» и где для них созданы все условия. Это очень важно. Еще раз огромное спасибо, — заявил главврач больницы.

— Мы благодарим врачей, медсестер и всех, кто сейчас находится на передовой, лечит нижнекамцев от коронавирусной инфекции. Спасибо вам большое! Уверены, что эта помощь с нашей стороны не последняя, все вместе мы победим опасную болезнь, — обратился к врачам начальник отдела по работе с молодыми специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков.

Также в эти дни «Нижнекамскнефтехим» обеспечил масками волонтерский центр нижнекамского отделения «Единая Россия», ветеранов спорта РТ и ветеранов Великой Отечественной войны.

— В период распространения коронавирусной инфекции в группе риска — старшее поколение. Сейчас им особенно важно минимизировать социальные контакты и по возможности оставаться дома. По этой причине мы поддерживаем связь с нашими ветеранами и стараемся оказать им помощь в это непростое время, — рассказал депутат Государственной думы, председатель Олимпийского совета Татарстана Марат Бариев.

Продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты от Олимпийского совета получили 53 ветерана.

