Вербов официально возглавил кемеровский «Кузбасс»

Кемеровский «Кузбасс» официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Алексея Вербова.

Соглашение специалиста с кемеровским клубом рассчитано на один год.

«Для меня это очередной вызов. Серьезная проверка. Обещаю, что приложу все усилия для того, чтобы команда радовала своей игрой болельщиков», — прокомментировал свое назначение Вербов.

В прошедшем сезоне Вербов исполнял роль главного тренера казанского «Зенита» во время отсутствия Владимира Алекно. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2019 и завершил регулярный чемпионат на второй строчке в турнирной таблице. По его итогам клуб принял решение расстаться с тренером.



За «Зенит-Казань» Вербов провел 7 сезонов и 238 матчей в качестве игрока, выиграв все возможные волейбольные трофеи — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Отметим, что в завершившимся сезоне «Кузбасс» занял третье место в Суперлиге.