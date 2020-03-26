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Вербов покинул пост тренера казанского «Зенита»

12:51, 26.03.2020
Вербов покинул пост тренера казанского «Зенита»
Фото: zenit-kazan.com

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» расстался со старшим тренером команды Алексеем Вербовым, сообщает официальный сайт казанцев.

В нынешнем сезоне он исполнял роль главного тренера во время отсутствия Владимира Алекно. Вместе с командой Вербов выиграл Кубок России — 2019 и завершил регулярный чемпионат на второй строчке в турнирной таблице.

За «Зенит-Казань» Вербов провел 7 сезонов и 238 матчей в качестве игрока, выиграв все возможные волейбольные трофеи — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Ожидается, что он перейдет на самостоятельную работу главным тренером в другой клуб российской Суперлиги.

СпортВолейбол Татарстан
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