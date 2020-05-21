Пашков: «Не вижу Билялова из «Ак Барса» в роли лучшего в сезоне»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выборе голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова лучшим вратарем минувшего сезона в КХЛ.



«Главная ошибка — все-таки с Шипачевым. По голкиперам еще можно поспорить, у Билялова большое количество матчей на ноль, он провел хороший сезон, сделал заявку на будущее.

Но лично я не вижу голкипера «Ак Барса» в роли лучшего в сезоне. Здесь тот же феномен, который в свое время был, например, в «Локомотиве». Все шло от строгой, командной системы игры. Ее в прошедшем чемпионате мы и увидели в исполнении «Ак Барса», — считает эксперт.

Ранее Пашков заявил, что опасается за молодых хоккеистов казанского клуба. По его мнению, прямолинейная тактика игры «Ак Барса» может негативно сказаться на перспективах развития игроков.

Напомним, недавно КХЛ объявила лауреатов прошедшего сезона. В число лучших были включены два хоккеиста «Ак Барса». В номинации лучшего голкипера сезона победил Тимур Билялов, а приз имени Алексея Черепанова завоевал нападающий Артем Галимов.