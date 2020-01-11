Александр Пашков: «У меня есть опасения за молодых Воронкова, Мифтахова и других в «Ак Барсе»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в казанском «Ак Барсе» под руководством тренерского штаба Дмитрия Квартальнова.

«Пока лидер — Казань. Тем не менее мы начинаем видеть все те проблемы, которые подвели тренерский штаб Дмитрия Квартальнова и в ЦСКА, и в «Локомотиве». Беготня и прессинг хороши, когда команда идеально готова функционально. Сейчас Казань просела, пошла нестабильность. И это тревожный сигнал перед плей-офф, когда нужно не только бегать, но и играть тактически глубоко, применять аритмию.

Впрочем сегодня не хотел бы Квартальнова критиковать. На старте сезона он дал шанс молодежи — защитнику Журавлеву и форварду Воронкову. И они, как и талантливый вратарь Мифтахов, на молодежном чемпионате мира не разочаровали.

Другое дело, что Квартальнов даст молодежи дальше. Будущее Казани — это именно Воронков, Мифтахов и Ко, но одно дело — просто выпустить молодежь и бросить в пекло, и другое — раскрыть ее, вырастить, довести до ума. Вот здесь, учитывая прямолинейную тактику «Ак Барса», есть опасения», — считает Пашков.

Напомним, ранее Мифтахов, Воронков и Журавлев стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира в составе сборной России.