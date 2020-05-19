Самозанятые получат выплаченные в 2019 году налоги на карточку

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что в этом году планируется освободить от налога на профессиональную деятельность 670 тысяч самозанятых.

Вернуть налог за 2019 год самозанятые смогут без личного участия. Власти переведут деньги им на карточки в виде субсидии.

Он добавил, что по вопросам освобождения от налога с 1 июня ФНС запустит информационную систему.

Напомним, что в качестве поддержки бизнеса правительство подготовило пакет мер, дающих самозанятым налоговые преференции. Они смогут вернуть налог на профессиональную деятельность за прошлый год и не уплачивать его в этом. Также предполагается выделить самозанятым так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ.

