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Самозанятые получат выплаченные в 2019 году налоги на карточку

16:27, 19.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Самозанятые получат выплаченные в 2019 году налоги на карточку

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что в этом году планируется освободить от налога на профессиональную деятельность 670 тысяч самозанятых.

Вернуть налог за 2019 год самозанятые смогут без личного участия. Власти переведут деньги им на карточки в виде субсидии.

Он добавил, что по вопросам освобождения от налога с 1 июня ФНС запустит информационную систему.

Напомним, что в качестве поддержки бизнеса правительство подготовило пакет мер, дающих самозанятым налоговые преференции. Они смогут вернуть налог на профессиональную деятельность за прошлый год и не уплачивать его в этом. Также предполагается выделить самозанятым так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ.

ОбществоВластьБизнес
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