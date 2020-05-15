Правительство России подготовило меры поддержки самозанятых

Правительство России подготовило меры поддержки самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Об этом на совещании по социально-экономическим вопросам заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, сейчас готовятся поправки, которые позволят в полном объеме вернуть самозанятым налог на доходы, уплаченный за 2019 год, и выделить им так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, пишет ТАСС.

Глава правительства России поручил в ближайшее время закончить с подготовкой документов для реализации новых мер поддержки граждан и бизнеса.