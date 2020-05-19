Satyr снял пародию на «Свою игру» — в ней засветился герб Казани
На канале Satyr вышел ролик с пародией на программу «Своя игра». В ней засветился герб Казани.
В начале выпуска два участника пародии выступали, якобы представляя Казань. На экранах у них отображается символ столицы Татарстана.
На канале Satyr публикуются пародии на тренды YouTube, а также на разных медийных личностей. Автор канала актер Илья Шабельников считается одним из самых одаренных пародистов современности.
Ранее одна из редакторов «Реального времени» Людмила Губаева сыграла в культовой передаче.
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