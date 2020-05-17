Новости общества

09:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Дагестане от коронавируса скончались более 40 медиков

08:47, 17.05.2020
В Дагестане от коронавируса скончались более 40 медиков
Фото: Реальное время

В Дагестане от коронавирусной инфекции скончались более 40 врачей. Такие данные озвучил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

«По коллегам — (умерших. — RT) более 40», — цитирует «РИА Новости» Гаджиибрагимова.

Чиновник выразил соболезнования семьям, кончавшихся от коронавруса.

По данным Миндрава Дагестана, число инфицированных в регионе превышает 13 тыс.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров