В Дагестане от коронавируса скончались более 40 медиков
В Дагестане от коронавирусной инфекции скончались более 40 врачей. Такие данные озвучил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.
«По коллегам — (умерших. — RT) более 40», — цитирует «РИА Новости» Гаджиибрагимова.
Чиновник выразил соболезнования семьям, кончавшихся от коронавруса.
По данным Миндрава Дагестана, число инфицированных в регионе превышает 13 тыс.
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