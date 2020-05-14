Отец Хабиба Нурмагомедова введен в кому

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов впал в кому. Об этом со ссылкой на комментатора и друга тренера Рамазана Рабаданова сообщает ТАСС.

Нурмагомедов был доставлен в один из военных госпиталей Москвы. В конце апреля у него была обнаружена пневмония и тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу.

Отметим, что со словами поддержки к семье Нурмагомедовых обратился ирландский боец Конор Макгрегор. Он назвал отца Хабиба «гением единоборств» и пожелал ему здоровья.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.