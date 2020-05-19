В Роспотребнадзоре РФ сообщили о спаде уровня циркуляции коронавируса

Уровень циркуляции коронавируса в России, вероятно, идет на спад, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

«Действительно, мы видим увеличение объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает», — сказал Акимкин в эфире передачи «Док-Ток» (цитата по «РИА Новости»)

По его словам, уровень циркуляции коронавируса за последнюю неделю упал почти в 4-5 раз.

Напомним, замминистра здравоохранения РТ допустил, что Казань вышла на плато по коронавирусу.



Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России могут начаться через месяц.

