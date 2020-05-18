Мурашко рассказал, когда начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19 в России

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава РФ.

Он отметил, что в России производятся более 20 тест-систем и разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса уже создана, сейчас готовятся ее клинические испытания.

