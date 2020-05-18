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В Казани надеются, что вышли на плато по коронавирусу

11:39, 18.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани надеются, что вышли на плато по коронавирусу
Фото: realnoevremya.ru

Пока статистика дает надежду, что в Казани вышли на плато по заболеванию коронавирусом. Об этом рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения министерства по Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, на данный момент увеличиваются мощности по койкам в больницах (это из тех, что были резервными). На сколько именно увеличиваются, Жаворонков не уточнил.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. По ее словам, рост заболевших был остановлен. При этом главный санитарный врач РФ считает, что носить маски и сторониться людей нам придется и летом.

Общество Татарстан
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