В Казани арестован задержанный с наркотиками сотрудник МЧС

Фото: "Реальное время"

В СИЗО до 16 июля отправил сегодня 27-летнего сотрудника МЧС, сержанта Фархата Сафиуллина Ново-Савиновский районный суд Казани. Он был задержан в субботу вместе с мировым судьей после посещения наркотайника.



Дело возбуждено по ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов). Им занимаются сотрудники 3-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

Напомним, при досмотре авто сержанта и судьи силовики обнаружили 80 свертков с мефедроном и его производной, каждый весом в 1 грамм. Действующего судью силовикам пришлось отпустить — до получения согласия Высшей квалифколлегии судей РФ на его привлечение к уголовной ответственности.

По данным «Реального времени», до прошлой недели задержанный служитель Фемиды работал на одном из участков Ново-Савиновского района Казани.