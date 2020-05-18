«Зенит-Казань» объявил о возвращении Волкова

Олимпийский чемпион по волейболу, блокирующий Александр Волков вернулся в «Зенит-Казань», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Прошедший сезон 35-летний блокирующий провел в «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

Волков уже играл за «Зенит-Казань» с 2011 по 2015 год, трижды выиграв с казанцами чемпионат России, а также Лигу чемпионов.

О сроках и условиях контракта волейболиста с казанским клубом не сообщается.

Ранее состав «Зенит-Казань» пополнил другой блокирующий «Динамо-ЛО», Артем Смоляр, а также поляк Бартош Беднорж.