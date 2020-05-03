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Блокирующий «Динамо-ЛО» Смоляр перешел в казанский «Зенит»

13:06, 03.05.2020
Блокирующий «Динамо-ЛО» Смоляр перешел в казанский «Зенит»
Фото: vc-dynamo.ru

Блокирующий Артем Смоляр пополнил состав «Зенит-Казань», сообщает пресс-служба казанского клуба.

В прошедшем сезоне 35-летний волейболист выступал за «Динамо-ЛО». Сроки подписанного контракта со Смоляром не раскрываются.

Напомним, ранее казанский «Зенит» объявил о переходе польского игрока Бартоша Бедноржа из итальянской «Модены».

СпортВолейбол Татарстан
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