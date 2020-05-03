Блокирующий «Динамо-ЛО» Смоляр перешел в казанский «Зенит»
Блокирующий Артем Смоляр пополнил состав «Зенит-Казань», сообщает пресс-служба казанского клуба.
В прошедшем сезоне 35-летний волейболист выступал за «Динамо-ЛО». Сроки подписанного контракта со Смоляром не раскрываются.
Напомним, ранее казанский «Зенит» объявил о переходе польского игрока Бартоша Бедноржа из итальянской «Модены».
СпортВолейбол Татарстан
Артём Смоляр теперь будет защищать цвета нашего клуба— Зенит-Казань (@volleyzenit) May 3, 2020
Ждём результативных блоков и точных атак первым темпом#МыЗенитКазань pic.twitter.com/c0U5DBPNpB
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