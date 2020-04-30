Казанский «Зенит» объявил о переходе Бедноржа
Волейболист итальянской «Модены» Бартош Беднорж стал игроком клуба «Зенит-Казань», информирует официальный сайт казанского клуба.
Сроки подписанного контракта с польским игроком не раскрываются.
В минувшем сезоне Беднорж набрал 301 очко в 20 матчах чемпионата Италии и стал вторым по результативности игроком команды.
Ранее «Реальное время» сообщало о скором подписании Бедноржа и еще двух новичков казанским «Зенитом».СпортВолейбол Татарстан
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