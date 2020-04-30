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Казанский «Зенит» объявил о переходе Бедноржа

13:01, 30.04.2020
Казанский «Зенит» объявил о переходе Бедноржа
Фото: modenavolley.it

Волейболист итальянской «Модены» Бартош Беднорж стал игроком клуба «Зенит-Казань», информирует официальный сайт казанского клуба.

Сроки подписанного контракта с польским игроком не раскрываются.

В минувшем сезоне Беднорж набрал 301 очко в 20 матчах чемпионата Италии и стал вторым по результативности игроком команды.

Ранее «Реальное время» сообщало о скором подписании Бедноржа и еще двух новичков казанским «Зенитом».

СпортВолейбол Татарстан
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