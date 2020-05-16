СМИ: глава МИД и сын основателя ОАЭ погиб при теракте
В Абу-Даби машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна, предположительно, была взорвана в результате теракта.
Как сообщает издание Straturka, взрыв произошел время движения кортежа министра. Уточняется, что машина принца проезжала мимо заминированного автомобиля. Шейх Абдалла бен Заид скончался в больнице, жертвами теракта стали еще несколько человек.
UAE Foreign Minister Abdullah Bin Zayed allegedly assassinated. #UAE #MBZ #Saudi #Libya https://t.co/P0YvP6B4Mc @ABZayed pic.twitter.com/tgT0Bc9knh— Straturka (@straturka) May 16, 2020
Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна.ПроисшествияОбществоВласть
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