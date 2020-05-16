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СМИ: глава МИД и сын основателя ОАЭ погиб при теракте

17:54, 16.05.2020
СМИ: глава МИД и сын основателя ОАЭ погиб при теракте
Фото: скриншот

В Абу-Даби машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна, предположительно, была взорвана в результате теракта.

Как сообщает издание Straturka, взрыв произошел время движения кортежа министра. Уточняется, что машина принца проезжала мимо заминированного автомобиля. Шейх Абдалла бен Заид скончался в больнице, жертвами теракта стали еще несколько человек.

Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна.

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