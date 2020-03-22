Стали известны подробности перестрелки на въезде в Уфу: убитый готовил теракт

Стали известны подробности спецоперации в пригороде Уфы в Башкирии. Сотрудники УФСБ ликвидировали боевика, который готовил теракт.

Вечером 21 марта силовики попытались остановить ь легковой автомобиль, в котором находился вооруженный преступник. Он открыл огонь, и впоследствии был нейтрализирован. При нем находилось оружие и взрывное устройство. Как сообщает ТАСС, погибший готовил теракт.

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов тоже нет. Сейчас правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на въезде в Уфу произошла перестрелка.

