Перестрелкой на въезде в Уфу была спецоперация по задержанию предполагаемых террористов
Перестрелкой на въезде в Уфу стала спецоперация правоохранительных органов по задержанию предполагаемых террористов.
По данным источника «РИА Новости», силовики располагали информацией, что в машине находится взрывчатка. В ходе операции пришлось применить оружие, машина была обстреляна. На месте работают саперы.
Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.
Ранее сообщалось, что в перестрелке погиб башкирский криминальный авторитет и его водитель.Происшествия Башкортостан
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