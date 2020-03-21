Перестрелкой на въезде в Уфу была спецоперация по задержанию предполагаемых террористов

Перестрелкой на въезде в Уфу стала спецоперация правоохранительных органов по задержанию предполагаемых террористов.

По данным источника «РИА Новости», силовики располагали информацией, что в машине находится взрывчатка. В ходе операции пришлось применить оружие, машина была обстреляна. На месте работают саперы.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Ранее сообщалось, что в перестрелке погиб башкирский криминальный авторитет и его водитель.