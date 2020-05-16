Глава Amazon может стать первым в мире триллионером

В 2026 году состояние основателя и главного исполнительного директора Amazon.com Джеффа Безоса может превысить $1 трлн, подсчитали аналитики компаний Comparisun.

Он сможет стать первым в мире триллионером.

Компания проанализировала рыночную стоимость 25 наиболее дорогих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также состояние 25 богатейших людей. Далее аналитики рассчитали средний процентный подъем обоих показателей за последние 5 лет и предположили аналогичные темпы роста в будущем. Исходя из этого, чистая стоимость активов основателя Amazon достигнет отметки в $1 трлн быстрее всего.

Также эксперты выяснили, что из 25 богатейших людей в мире лишь 11 имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни. В их число входит также основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг, пишет «Интерфакс».

Напомним, что даже потеряв на фоне финансового кризиса $6,4 млрд, Безос остался самым богатым человеком мира.

