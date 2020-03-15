Маск потерял 18% своего состояния, обеднев на 5,5 млрд

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Американский бизнесмен за неделю потерял почти пятую часть своего состояния. Назвавший панику из-за коронавируса глупой обеднел на $5,5 млрд.

Журнал Forbes оценивает состояние основателя Tesla и SpaceX в $31,1 млрд после того, как акции Tesla упали на 22%.

Отмечается, что общее состояние 10 богатейших миллиардеров планеты сократилось за неделю на $76,4 млрд. Эксперты подсчитали, что генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно понес потери в размере $14 млрд, состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги уменьшилось на $12,8 млрд. Журнал отмечает, что главе корпорации Amazon Джеффу Безосу, потерявшему $6,4 млрд, все же удалось сохранить лидерство в списке богатейших миллиардеров мира.