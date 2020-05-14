Самозанятые смогут продавать сувениры на 19 сезонных ярмарках в Казани

Фото: Роман Хасаев

19 ярмарок по всей Казани

Исполком Казани утвердил «План организации и схему размещения сезонных тематических ярмарок». Постановление об этом от 27 апреля опубликовала сегодня мэрия Казани в сборнике документов. В ответ на запрос «Реального времени» мэрия пояснила: «Документ подготовлен в целях утверждения схемы размещения сезонных тематических ярмарок для реализации сувенирной продукции самозанятыми гражданами».

Всего в Казани откроются 19 сезонных тематических ярмарок. Все они будут делиться по типу (универсальные и специализированные), времени проведения (ежедневно с 06.00 до 17.00 или же будут открываться по мере необходимости) и количеству мест.

Самая крупная ярмарка разместится в агропромпарке «Казань» на улице Аграрная, 2 в Советском районе — ее площадь составит 14 730 кв. м. Она будет работать в случае необходимости и сможет вместить до 200 продавцов.

Еще одну крупную ярмарку площадью 13 358 кв. м и вместимостью до 102 продавцов откроют на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева в Авиастроительном районе. В отличие от своей «коллеги» на Аграрной, она будет ежедневной.

В Приволжском районе ярмарки разместятся по следующим адресам:

пр. Победы, 50А (ежедневно; площадь — 550 кв. м, количество мест — до 28);

ул. Фучика, 72 (ежедневно; площадь — 640 кв. м, количество мест — до 25);

ул. Р. Зорге, 66, корп.1 (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 994 кв. м, количество мест — до 25).

Ярмарки в Вахитовском районе расположатся в трех местах:

ул. Баумана, 20 (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 140 кв. м, количество мест — до 20);

пересечение улиц К. Тинчурина и Татарстан (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 870 кв. м, количество мест — до 20).

Торговля в Кировском районе разместится по адресам:

ул. Батыршина, 20 (ежедневно; площадь — 4 430 кв. м, количество мест — до 82);

ул. Краснококшайская, 150/2 (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 1 500 кв. м, количество мест — до 50);

ул. Ильича, 1, корп. 1 (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 2 300 кв. м, количество мест — до 20).

В Ново-Савиновском районе:

ул. Академика Лаврентьева, 10 (ежедневно; площадь — 2 740 кв. м, количество мест — до 116);

пр. Ямашева, 71а (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 4 393 кв. м, количество мест — до 90);

ул. Маршала Чуйкова, 54А (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 1 930 кв. м, количество мест — до 50).

Ярмарки в Авиастроительном районе разместятся по следующим адресам:

пересечение улиц Беломорской и Гудованцева (ежедневно; площадь — 13 358 кв. м, количество мест — до 102);

ул. Дементьева, 7 (ежедневно; площадь — 440 кв. м, количество мест — до 18);

ул. Ленинградская, 27 (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 1 210 кв. м, количество мест — до 40).

В Советском районе ярмарки в перспективе заработают по адресам:

ул. Липатова, 7 (ежедневно; площадь — 3880 кв. м, количество мест — до 77);

ул. Закиева, 12 (ежедневно; площадь — 860 кв. м, количество мест — до 28);



пересечение улиц Ломжинской и Ю. Фучика (ежедневно; площадь — 520 кв. м, количество мест — до 11);

ул. Аграрная, 2, АО «Агропромышленный парк «Казань» (ярмарка будет открыта по мере необходимости; площадь — 14 730 кв. м, количество мест — до 200).

В Московском районе ярмарку организуют только по одному адресу — ул. Ш. Усманова, 1 (будет открыта по мере необходимости; площадь — 780 кв. м, количество мест — до 60).

Когда откроются — непонятно



На запрос «Реального времени» о том, когда ярмарки смогут заработать, ведь ситуация по коронавирусу еще далека от благоприятной, «Реальному времени» сообщили:

«В настоящее время эпидемиологическая обстановка не позволяет организовать эти мероприятия. В связи с этим сроки проведения, условия и другие детали не определены».



Напомним, в конце марта в Татарстане были отменены все назначенные ранее ярмарки. Власти решили обезопасить пожилых граждан, поскольку именно они чаще всего посещали эти мероприятия.

Через месяц правительство Татарстана уточнило, что ярмарки на время действия режима повышенной готовности не совсем отменяются, а теперь подразделяются на регулярные и разовые. В предыдущем варианте они классифицировались как сезонные и еженедельные. Также организатору ярмарок позволили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до его проведения.

За 2019 год на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане продали продукции на 1,3 млрд рублей.

Дарья Пинегина