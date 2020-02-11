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За год в Татарстане на сельхозярмарках реализовали продуктов на 1,3 млрд рублей

14:45, 11.02.2020
За год в Татарстане на сельхозярмарках реализовали продуктов на 1,3 млрд рублей
Фото: agro.tatarstan.ru

В прошлом году на сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане было продано продукции на 1,3 млрд рублей.

Как отметил замглавы Минсельхоза РТ Ришат Хабипов, помимо ярмарок, сельхозпродукция Татарстана сбывается через торговые сети, в том числе за пределами республики.

«Продовольственный рынок РФ может проглотить больше объема, чем мы производим. Мы присутствуем в торговых сетях, в основном по молочной продукции, хлебу. Всего 20% приходится на колбасную и мясную продукцию, что связано с жесткими требованиями сетей», — заявил чиновник.

Также он анонсировал встречу министра сельского хозяйства РТ с представителями «Пятерочки» и «Магнита», запланированную на ближайшие дни.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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