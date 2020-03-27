Минниханов отменил все назначенные ранее ярмарки в Татарстане
В Татарстане отменили ярмарки. Решение принято президентом РТ Рустамом Миннихановым.
«Ярмарки традиционно собирают большое количество людей, преимущественно преклонного возраста, мы не можем подвергать наших жителей опасности в сложившейся ситуации», — сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
Магазины, обеспечивающие продовольствием, работают в штатном режиме. Штаб по борьбе с коронавирусом мониторит наличие продуктов в полном объеме.
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