Кабмин Татарстана не стал совсем отменять сельхозярмарки в период самоизоляции

Правительство Татарстана внесло изменения в порядок проведения сельхозярмарок на территории республики в период самоизоляции. Власти не стали запрещать ярмарки.

Согласно документу, сейчас в республики сельхозярмарки подразделяются на регулярные и разовые. В предыдущем варианте они классифицировались как сезонные и еженедельные.

Также измененный вариант постановления кабмина РТ позволяет организатору ярмарок не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до его проведения.

«Установить, что данное постановление вступает в силу по истечении одного дня со дня опубликования и применяется до отмены режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», — говорится в документе.

Напомним, что в конце марта в Татарстане были отменены все назначенные ранее ярмарки. Власти решили обезопасить пожилых граждан, поскольку именно они чаще всего посещали эти мероприятия.