Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова умер от коронавируса

Фото: Facebook Олега Морозова

Сенатор от Татарстана Олег Морозов сообщил, что в Санкт-Петербурге от коронавируса умер его помощник Шамиль Ильясов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось лично вас, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов», — написал Морозов.

В апреле Морозов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму, он рассчитывает на мандат погибшего Айрата Хайруллина.