Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова умер от коронавируса
Сенатор от Татарстана Олег Морозов сообщил, что в Санкт-Петербурге от коронавируса умер его помощник Шамиль Ильясов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось лично вас, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов», — написал Морозов.
В апреле Морозов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму, он рассчитывает на мандат погибшего Айрата Хайруллина.Происшествия Татарстан
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