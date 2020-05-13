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Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова умер от коронавируса

13:30, 13.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Помощник сенатора от Татарстана Олега Морозова умер от коронавируса
Фото: Facebook Олега Морозова

Сенатор от Татарстана Олег Морозов сообщил, что в Санкт-Петербурге от коронавируса умер его помощник Шамиль Ильясов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось лично вас, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов», — написал Морозов.

В апреле Морозов заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму, он рассчитывает на мандат погибшего Айрата Хайруллина.

Происшествия Татарстан
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