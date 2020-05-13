В Нижнекамске открылся рынок

В Нижнекамске возобновил работу рыночный комплекс. Администрация города провела профилактический рейд, чтобы проверить, как на рынке соблюдаются требования правительства Татарстана о средствах индивидуальной защиты. Нарушений проверка не выявила.

Торговцы рынка соблюдают все меры предосторожности, сообщает НТР. При входе на рынок о том, что нужно носить маски и перчатки, покупателей предупреждает табличка. Предприниматели признаются, что покупателей пока мало, но уверены, что торговля наладится.

Еще одну проверку власти города проведут в пятницу, 15 мая, тогда на нарушителей будут составлять протоколы.

В Татарстане накануне разъяснили, как будет работать бизнес с 12 мая. С этого дня в республике отменили режим самоизоляции и СМС-пропуска. Теперь нужно обязательно носить маску и перчатки в общественных местах и транспорте.