В Татарстане разъяснили, как будет работать бизнес с 12 мая

Пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей опубликовала памятку, каким режим самоизоляции будет для бизнеса с 12 мая.

Так, возобновляют работу: непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы и торговой площадью менее 400 кв. м; автосалоны и автомастерские; химчистки; салоны красоты; спа-салоны; ремонтные мастерские и прочие сервисные предприятия.

Не работают: центры реабилитации всех категорий граждан, центры услуг для инвалидов, отделения социального обслуживания; кальянные; заведения общественного питания, за исключением самовывоза и доставки. Также не могут работать торговые центры, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов сотовой связи с отдельным входом с улицы. Нельзя открывать сауны и бани; помещения и территории религиозного культа; санатории и детские лагеря, кроме случаев бронирования для граждан в командировках.

Организации, осуществляющие деятельность по проведению досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан в местах массового посещения также должны быть закрыты.

Кроме того, не работают спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, кинотеатры и ночные клубы.

