Итоговые места команд в чемпионате России по хоккею с мячом определят на заседании исполкома ФХМР

Фото: Валентин Кожуханцев / rusbandy.ru

Финальный поединок чемпионата России по хоккею с мячом на данный момент не отменен, итоговые места команд определят позднее, на заседании исполкома федерации (ФХМР). Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ФХМР.

«Сроки проведения финального матча чемпионата России 2019/2020 среди клубов Суперлиги перенесены на более поздний срок.

Итоговые места команд по окончании турниров и сезона утверждаются на заседании исполкома ФХМР. Там же рассматривается вопрос о формуле проведения турниров и составе участников нового сезона.

В данный момент из-за пандемии коронавируса проведение заседания исполкома ФХМР не представляется возможным и также перенесено на более поздний срок», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, финальный матч плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» был перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

На данный момент клубы уже начали готовиться к следующему сезону и расстались с рядом хоккеистов. В частности, хабаровский клуб покинул главный тренер Михаил Юрьев и несколько лидеров команды. Московское «Динамо» также потеряло своего основного голкипера Андрея Рейна, перешедшего в архангельский «Водник».