«СКА-Нефтяник» расстался с еще одним лидером команды

Многократный чемпион России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» продолжает терять лидеров прошлого сезона.

По сообщению пресс-службы, хабаровский клуб расстался с полузащитником Аланом Джусоевым. Игроку был предложен новый контракт, но хоккеист отказался от предложенных условий и теперь покинет команду.

Один из лидеров сборной России выступал за хабаровчан с 2018 года. Сообщается, что Джусоев продолжит свою карьеру в шведском клубе «АИК».

Отметим, что это уже третий лидер команды, который покинул «СКА-Нефтяник» в нынешнее межсезонье. Ранее хабаровчане расстались с лучшим распасовщиком прошедшего сезона Максимом Ишкельдиным, перешедшим в «Енисей», а также шведом Эриком Петерссоном, выигравший гонку снайперов.

Также «СКА-Нефтяник» отправил в отставку главного тренера команды Михаила Юрьева.