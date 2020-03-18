Финал чемпионата России по хоккею с мячом перенесен, матч за бронзу отменен

Финальная встреча плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» перенесена на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое решение было принято после консультаций Федерации хоккея с мячом с дирекцией по организации и проведению соревнований в лиге.

Изначально финал плей-офф был намечен на 21 марта в Кемерово. О новой дате проведения встречи будет сообщено позднее.

При этом матч за бронзу чемпионата России между «Водником» из Архангельска и красноярским «Енисеем» был официально отменен по просьбе обеих команд.

Напомним, «Динамо-Казань» выбыло из розыгрыша плей-офф после поражения в серии из трех матчей московскому «Динамо».