Путин поручил главам регионов нарастить ресурсы систем здравоохранения в условиях пандемии коронавируса

Главы регионов России должны нарастить ресурсы систем здравоохранения, в том числе для лечения больных COVID-19. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Также руководители регионов должны обеспечить доступность для населения медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях. Губернаторы должны доложить о принятых мерах до 15 мая, и в дальнейшем отчитываться о ситуации раз в месяц.

Также Владимир Путин потребовал от правительства России установить льготное исчисление стажа для медиков за период их работы с коронавирусными больными. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.