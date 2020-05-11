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Путин поручил главам регионов нарастить ресурсы систем здравоохранения в условиях пандемии коронавируса

15:13, 11.05.2020
Путин поручил главам регионов нарастить ресурсы систем здравоохранения в условиях пандемии коронавируса
Фото: tatarstan.ru

Главы регионов России должны нарастить ресурсы систем здравоохранения, в том числе для лечения больных COVID-19. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Также руководители регионов должны обеспечить доступность для населения медицинской помощи при острых и хронических заболеваниях. Губернаторы должны доложить о принятых мерах до 15 мая, и в дальнейшем отчитываться о ситуации раз в месяц.

Также Владимир Путин потребовал от правительства России установить льготное исчисление стажа для медиков за период их работы с коронавирусными больными. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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