Социологи выяснили, как жители России оценивают освещение истории Великой Отечественной войны

Большинство граждан, или 80%, считают, что история Великой Отечественной войны освещается в нашей стране правдиво. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

По данным ФОМ, 39% граждан полагают, что история войны сегодня освещается так же правдиво, как и в советское время, 33% уверены, что более правдиво, 15% считают, что менее правдиво. Более половины опрошенных (59%) думают, что в СМИ о Великой Отечественной войне пишут столько, сколько нужно, 28% — слишком мало, 8% — слишком много.

Сайты в интернете с архивными и другими материалами, посвященными Отечественной войне, когда-либо посещали 69% россиян. Среди них 39% молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, а также 40% — в возрасте от 31 до 45, пишет «РИА Новости».

У 87% респондентов есть или были родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, у 10% нет таких родственников, 1% опрошенных участвовали в войне.

Ранее пользователи отреагировали на пост Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами.