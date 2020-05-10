Пользователи отреагировали на пост Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами
Официальные аккаунты Белого дома опубликовали пост в ознаменование победы над гитлеровской Германией. Пользователей возмутило то, что в нем в качестве победителей упомянули только США и Великобританию.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB
«Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! «Американский дух всегда побеждает. В конце концов так и происходит», — звучит на видео закадровый голос президента США Дональда Трампа.
Это возмутило многих пользователей. Рэпер Тимати призвал своих подписчиков переходить на страницу Белого дома и оставлять там комментарии о реальных победителях.
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Публикация на официальном аккаунте Гос-Депа США @whitehouse — Переведу на Русский дословно: «8го Мая 1945г. Америка и Великобритания одержали победу над Нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда.» и типа все сделали вид что этого не видели, но мы то мимо не пройдём )) Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях ))) Всех с праздником !!!
Многие пользователи стали иронизировать и выкладывать подходящие по случаю мемы.
Never forget pic.twitter.com/vMa03eTjj4— NUNCA_GRIS (@SR_BRUS) May 9, 2020
May 9, 2020
May 8, 2020Общество
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