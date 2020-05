Пользователи отреагировали на пост Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами

Официальные аккаунты Белого дома опубликовали пост в ознаменование победы над гитлеровской Германией. Пользователей возмутило то, что в нем в качестве победителей упомянули только США и Великобританию.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB