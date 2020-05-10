Пользователи отреагировали на пост Белого дома о победе США и Великобритании над нацистами

Официальные аккаунты Белого дома опубликовали пост в ознаменование победы над гитлеровской Германией. Пользователей возмутило то, что в нем в качестве победителей упомянули только США и Великобританию.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



«America's spirit will always win. In the end, that's what happens.» pic.twitter.com/umCOwRXWlB — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020

«Восьмого мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! «Американский дух всегда побеждает. В конце концов так и происходит», — звучит на видео закадровый голос президента США Дональда Трампа.

Это возмутило многих пользователей. Рэпер Тимати призвал своих подписчиков переходить на страницу Белого дома и оставлять там комментарии о реальных победителях.

Многие пользователи стали иронизировать и выкладывать подходящие по случаю мемы.