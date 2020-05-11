С 12 мая перевозчики Казани выпустят больше автобусов и продлят их режим работы

Фото: Максим Платонов

Последние автобусы будут выходить в рейс на час позже

В комитете по транспорту Казани сообщили, что увеличат количество подвижного состава на маршрутах и изменят график работы наземного пассажирского транспорта. Такое решение приняли в связи с изменениями в режиме самоизоляции. С 12 мая в Казани на работу выйдет больше горожан, поскольку откроются организации сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, начнут работу автосалоны.

Комитет по транспорту Казани совместно с перевозчиками обещает увеличить количество автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах. На улицы города выйдет 60% общественного транспорта (по сравнению с выходом в обычный рабочий день). «Реальному времени» подтвердили и изменение графика: «С конечных остановок в последний рейс наземный общественный транспорт будет отправляться в 22 часа (а не в 21:00 как сейчас)», — сказал нам председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.



В апреле казанцы задерживались на остановках в два раза дольше



Напомним, уже в конце прошлой недели в столице Татарстана на городские маршруты вышло 366 автобусов, что почти на треть больше, чем неделей раньше (230 автобусов). Об этом на городском штабе по борьбе с коронавирусом рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Ранее сообщали, что в начале апреля в Казани пассажиропоток в общественном транспорте упал более чем в семь раз. По данным комитета по транспорту Казани, до введения режима самоизоляции на автобусах, троллейбусах, трамваях и в метро в сутки ездило свыше 808 тыс. пассажиров, но уже 2 апреля общественным транспортом воспользовались чуть более 100 тыс. человек, что составляет лишь 14% пассажиров от обычного периода. В среднем автобус, трамвай или троллейбус за один рейс от начальной точки маршрута до конечной перевозил лишь 27 человек, сообщили в ведомстве. В метро пассажиропоток упал в 11 раз, в наземном транспорте — в 7 раз.

Однако через несколько дней на маршруты вышло на 10% больше машин общественного транспорта. Это связано с тем, что в городе начали восстанавливать работу системообразующие предприятия. Например, 6 и 7 апреля пассажиропоток в Казани увеличился на 4% по сравнению с предыдущей неделей. И все же он по-прежнему не превышал 20% от количества пассажиров в обычный день до введения режима самоизоляции, поэтому длинные интервалы движения также сохранялись.

В среднем в самоизоляцию в Казани интервал между автобусами вырос вдвое. В вечерние часы интервалы растянулись от 15 до 25 минут, в дневное время до 35 минут. Как отметили в Ассоциации автотранспортных предприятий, это было связано с сокращением подвижного состава — все работали по графику выходного дня.

Екатерина Аблаева