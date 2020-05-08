В Казани увеличили количество автобусов на треть

Сегодня в Казани на городские маршруты вышло 366 автобусов, что почти на треть больше, чем неделей раньше (230 автобусов). Об этом сегодня на городском штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Вчера пассажиропоток составил 235 тыс. пассажиров, что меньше аналогичного показателя недельной давности, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее «Реальное время» писало о том, почему казанский транспорт сегодня стал одной из самых опасных зон, как пассажирам и перевозчикам защищаться от коронавируса и какими последствиями грозит пассажирам и перевозчикам пандемия COVID-19.