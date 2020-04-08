В Казани время ожидания автобусов днем увеличилось до 35 минут

В Казани во время режима самоизоляции интервал ожидания автобусов увеличился вдвое.

В вечерние часы интервалы растянулись от 15 до 25 минут, в дневное время до 35 минут.

Как отметили в Ассоциации автотранспортных предприятий, это связано с сокращением подвижного состава и работе по графику выходного дня.

С просьбой о помощи перевозчики обратились к Министру транспорта и дорожного хозяйства, Министру экономики и Уполномоченному при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Казани увеличили на 10% количество единиц общественного транспорта, выходящих на маршруты. Это связано с тем, что в городе начали восстанавливать свою работу системообразующие предприятия.

