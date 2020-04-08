Новости бизнеса

22:07 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани время ожидания автобусов днем увеличилось до 35 минут

19:07, 08.04.2020
В Казани время ожидания автобусов днем увеличилось до 35 минут
Фото: realnoevremya.ru

В Казани во время режима самоизоляции интервал ожидания автобусов увеличился вдвое.

В вечерние часы интервалы растянулись от 15 до 25 минут, в дневное время до 35 минут.

Как отметили в Ассоциации автотранспортных предприятий, это связано с сокращением подвижного состава и работе по графику выходного дня.

С просьбой о помощи перевозчики обратились к Министру транспорта и дорожного хозяйства, Министру экономики и Уполномоченному при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Ранее сообщалось, что в Казани увеличили на 10% количество единиц общественного транспорта, выходящих на маршруты. Это связано с тем, что в городе начали восстанавливать свою работу системообразующие предприятия.

БизнесТранспортОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров